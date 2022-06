Ospedale di Sarno, Angrisani: "Si diano risposte invece di attaccare" "Inaccettabili le dichiarazioni della deputata Villani"

"L'attacco della deputata Virginia Villani ai comitati, alla raccolta firme e alle manifestazioni pro ospedale di Sarno, è inaccettabile. Definire uno strumento democratico come la raccolta firme, proposte populiste e confusionarie, è un'offesa alle tante associazioni, comitati che si stanno prodigando per sensibilizzare la politica rispetto ai disagi che vivono gli utenti e il personale ospedaliero in servizio presso il "Martiri del Villa Malta - dichiara la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani . Le sue parole inoltre attaccano anche modalità e strumenti come le raccolte firme, le manifestazioni, le piazze, la democrazia partecipata, da sempre utilizzati dal Movimento 5 Stelle, che le hanno permesso di sedere in Parlamento. Chi critica il populismo e la demagogia- continua la Angrisani- lo fa perché ormai sono impresentabili agli occhi del popolo, da parte mia sono fiera di trascinare i cittadini in piazza nell'interesse della comunità.

La partecipazione democratica è il seme di una società viva e libera da condizionamenti. Oramai il Movimento 5 Stelle non è altro che tutto e il contrario di tutto, le dichiarazioni della Villani ne sono la testimonianza. Invece di attaccare gli altri, la deputata ci dica cosa e come vuole risolvere la carenza di organico e di un’ assistenza sanitaria adeguata che si palesa ormai da anni nell'ospedale di Sarno- chiosa la Senatrice. È andata in regione a fare cosa? Un selfie o una visita a supporto di un comunicato stampa, perché finora questo abbiamo avuto sull'ospedale: annunci, comunicati, un giorno sì e l'altro pure, ma nulla è cambiato. Il M5S va a braccetto con il Partito Democratico sia in regione che al governo, pertanto dessero risposte, non si nascondano dietro continui tavoli tecnici, confronti, incontri, riunioni, che servono solo a prendere tempo. Un tempo ormai scaduto, non è fomentando polemiche o attaccando i cittadini che si impegnano raccogliendo firme e manifestando, che possono nascondersi dalle proprie responsabilità- chiarisce la parlamentare.

Dopo aver svenduto il Movimento 5 Stelle al sistema che si doveva combattere, ora vogliono fare lo stesso anche con l'ospedale di Sarno? La Villani oltre i toni di cattivo gusto, su un tema che dovrebbe vederci uniti, senza bandiere politiche di parte, senza attacchi, visto che ha le idee chiare, desse le risposte. Basta propaganda e false promesse", conclude la Senatrice Luisa Angrisani.