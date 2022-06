Medici dell'Usca in arrivo al pronto soccorso di Sarno Accolta la richiesta del sindaco e dell'amministrazione: “Un primo importante risultato”

L'Asl Salerno ha accolto la richiesta del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di affidare ai medici dell'Usca il trattamento dei codici bianchi e verdi.

Si tratta di un progetto sperimentale che prevede appunto l'integrazione dei medici in attività dell'Usca presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. E' una delle proposte contenute nell'atto deliberativo approvato due giorni fa dalla Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Canfora.

"E' un primo importante risultato che dà la misura dell'impegno e delle nostre proposte per risolvere le problematiche inerenti il nostro ospedale - dichiara il Sindaco Canfora -. Contrariamente a quanto si va dicendo l'ospedale non chiuderà e il mio impegno e quello dell'Amministrazione non verrà mai meno per difendere e tutelare la salute di tutti".