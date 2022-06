Pontecagnano Faiano: campagna informativa per il Sì al Referendum Giustizia L'iniziativa promossa da Forza Italia

Ampia partecipazione questa mattina a Pontecagnano Faiano per la campagna informativa verso il Sì al Referendum Giustizia, promossa da Forza Italia della sezione di Pontecagnano Faiano, attraverso i consiglieri comunali Francesco Pastore, Raffaele Silvestri e Gianfranco Ferro.

Presenti in piazza il Coordinatore regionale Sen. Domenico De Siano, i deputati Gigi Casciello, Antonio Pentangelo e Rossella Sessa, il capogruppo in Consiglio provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto, Costabile Spinelli, il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano solo per citarne alcuni. “La riforma della giustizia è una battaglia che il presidente Berlusconi sta portando avanti da decenni, noi abbiamo sottoscritto i referendum e ci siamo battuti affinché si potessero realizzare – ha dichiarato il coordinatore De Siano – Siamo dispiaciuti perché si vota in una sola giornata, domenica 12 giugno; siamo preoccupati perché l’affluenza potrebbe non essere alta ma sono temi reali, concreti che coinvolgono tante persone. La riforma della giustizia in un Paese moderno è necessaria e dobbiamo batterci, lo faremo domenica votando sì ma continueremo in Parlamento per una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei cittadini perché un Paese democratico e libero ha bisogno di una giustizia libera”. “Forza Italia è un partito “garantista” ed è per il Sì ai cinque quesiti referendari e crede in una giustizia più efficiente – hanno dichiarato i consiglieri Silvestri, Pastore e Ferro - La riforma della giustizia è stata ferma per troppo tempo, diciamo “per il disinteresse” di alcuni partiti politici. Per questo motivo è giusto chiedere che il corpo elettorale si esprima e dia indicazioni al Parlamento in cui ancora oggi è in discussione la riforma della giustizia”. Tanta l’attenzione da parte della cittadinanza che ha interloquito con la classe politica sulla questione referendum e, per l’occasione, è stato distribuito anche materiale informativo.