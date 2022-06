Nocera Inferiore: lavori in via Fiano, pronto progetto per Rampa di Chivoli "Completiamo la messa in sicurezza dell'intera arteria stradale"

La Provincia di Salerno ha pubblicato la gara per appaltare i lavori di messa in sicurezza dell’ultimo tratto di via Fiano – SP 101.

“Negli ultimi anni – dichiara il Presidente Michele Strianese – abbiamo già realizzato 200 mila euro di lavori sia per i tratti della SP 101 ricadenti nel Comune di Sarno che per quelli ricadenti nel Comune di Nocera Inferiore. Con questo ultimo intervento in fase di gara riusciamo ad arrivare fino alla località San Mauro e dunque a completare la messa in sicurezza dell'intera arteria stradale.

Inoltre è stato realizzato a supporto il progetto di messa in sicurezza anche del tratto della SP 126 cosiddetta Rampa di Chivoli, sulla quale nei giorni scorsi è stata già realizzata la segnaletica orizzontale e verticale.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere aperto - conclude Strianese - per la manutenzione di tutta la nostra rete viaria, promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità."