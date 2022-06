Pontecagnano, riapre via Pompei. Lanzara: "A fine giugno riapertura ponte Asa" "Verso la fine di un disagio che abbiamo vissuto tutti, in particolare imprenditori e ristoratori"

Con la conclusione delle operazioni di collaudo ha riaperto da ieri al traffico veicolare Via Pompei, strada di collegamento tra Sant'Antonio e Faiano, a Pontecagnano Fauano. Una buona notizia per i tanti cittadini della zona.

"Abbiamo allargato la carreggiata, realizzato nuovi marciapiedi, adeguato il manto stradale e rifatto la segnaletica orizzontale e verticale. Per garantire maggiore sicurezza abbiamo anche installato dei dissuasori di velocità in modo da rendere la percorrenza scorrevole e garantire la giusta sicurezza per tutti", ha fatto sapere il sindaco Lanzara.

Sempre nella stessa zona, dopo aver verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulla variante SS18, la strada che andrà dalla rotatoria di Via Pompei al Maximall, il primo cittadino ha annunciato anche che da qui ad una decina di giorni, dopo il collaudo come da prassi, verrà aperto il tratto.

"La strada in questione consentirà un notevole alleggerimento del traffico su tutta la zona sud di Pontecagnano Faiano", ha sottolineato la fascia tricolore.

Non solo. Ancora una buona notizia. "La visita del Presidente della Provincia, Michele Strianese, che ringrazio, è servita inoltre per una ricognizione sui lavori al Ponte ASA. Così come da programma, la consegna dei lavori e la conseguente apertura restano fissati per fine giugno, ponendo fine così ad un disagio che abbiamo vissuto tutti ed in special modo gli imprenditori ed i ristoratori della fascia costiera", l'annuncio del sindaco Lanzara.