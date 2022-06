Castellabate, ritorna l'assegno di cura per i più deboli Per il sindaco Rizzo è un «un grande risultato»

Dopo diversi anni, il Comune di Castellabate torna a garantire l’assegno di cura a tutte quelle persone che ne avevano diritto. Si tratta di un sostegno economico a favore delle famiglie che assistono in casa propria un anziano non autosufficiente o un disabile.

Grazie ai diversi impegni economici erogati dal Comune in favore del Piano di Zona S8 come arretrati della quota di compartecipazione delle annualità 2015-2020, è stato possibile richiedere il pagamento delle mensilità del 2020 per gli aventi diritto.

«Devo complimentarmi con gli assessori Maurano e Carbutti che, con determinazione e caparbietà, si sono impegnati per garantire il giusto beneficio economico a sostegno dei più fragili. La nostra amministrazione si è mostrata sempre sensibile e attenta nei confronti di queste problematiche e lo sarà sempre» afferma il sindaco Marco Rizzo.

«Da tempo coloro che rientravano nell’elenco dei gravi non ricevevano nessun aiuto economico. Grazie ad un’azione di squadra e all’attenzione verso le politiche sociali siamo riusciti a sbloccare una situazione insostenibile. In questi giorni sono arrivate tutte le mensilità del 2020 che serviranno ad aiutare con l’assistenza chi è in difficoltà. Una battaglia iniziata anni e vinta oggi con un lavoro di squadra, dall’Assessore alle Politiche Sociali Marianna Carbutti e all’intera Amministrazione Rizzo che in poco tempo ha dimostrato di avere a cuore le fasce più deboli. Il coordinatore del Piano di Zona ha accolto la nostra proposta e si è impegnato affinchè questo diritto fosse rispettato. Ci auguriamo che sia solo l’inizio di una nuova politica sociale, fondamentale per una società che voglia definirsi civile» afferma l’assessore Luigi Maurano.

«Posso ritenermi finalmente soddisfatta di questa piccola grande conquista nella lunga strada dei diritti civili e pari opportunità. La nostra priorità è supportare soprattutto i più fragili a garanzia delle pari opportunità e sensibilizzare tutti a queste tematiche assai attuali e nevralgiche nella nostra società» dichiara l’assessore Marianna Carbutti.