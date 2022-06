Pagani, l’avvocato Fiore presidente del comitato di gestione del centro sociale "Nei prossimi giorni partiranno gli incontri per stendere le linee di azione da seguire"

Votato nel pomeriggio di ieri il presidente del Comitato di Gestione del Centro Sociale di Pagani. A coordinare la squadra composta da 12 delegati, metà di nomina sindacale CIGL, Cisl e Uil, e metà di nomina amministrativa, sarà l’avvocato Lucio Fiore, votato all’unanimità.

Eletto come vicepresidente Giuseppe Pepe, sindacalista, per la parte sindacale. Il comitato di gestione è così costituito: Lucio Fiore, Adriana Atripaldi, Angela Mandiello, Angela Pisacane, Salvatore Rosa e Francesco De Risi, i membri di nomina politica; Giuseppe Pepe, Pierluigi Estero, Antonio Zito, Carlo Tortora, Giuseppe Baldassarre e

Alfonso Astarita, i membri di nomina sindacale.

Soddisfatto il sindaco De Prisco, che ha voluto che il comitato partisse il prima possibile, dando mandato ai consiglieri Bartolo Picaro, Davide Nitto e Alfonso Cosentino del coordinamento.

«Con la costituzione del Comitato di Gestione, parte in maniera decisa il rilancio del centro sociale di Pagani. Nei prossimi giorni partiranno gli incontri per stendere le linee di azione da seguire per la riorganizzazione e la manutenzione del centro. Si dovrà agire in maniera decisa per valorizzare tutta l’area e creare un’opportunità ancora maggiore per le iniziative sociali che animano lo spazio e tutte le associazioni attive nella cultura e nello sport».

«Ringrazio tutti per la fiducia accordatami – ha dichiarato l’avvocato Fiore -. Ci metteremo immediatamente a lavoro per la rivalutazione del centro sociale, in sinergia con le associazioni impegnate sul territorio».