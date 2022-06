"Talents for future": il Comune di Cava alla ricerca di 60 giovani Transizione ecologica, cambiamento climatico e innovazione per la fascia 18-35 anni anni

Il Comune di Cava de’ Tirreni, coadiuvato dai partner del mondo industriale e associativo, è alla ricerca di giovani da coinvolgere nelle opportunità offerte dal progetto Talents For Future attraverso un percorso di formazione e co-progettazione orientato alle sfide globali e basato sui pilastri dell’energy transition, climate change e digital innovation. Lo fa sapere, in una nota, palazzo di città.

La selezione è aperta a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni "con l’obiettivo di renderli veri e propri innovatori sociali, nonché promotori di processi di sviluppo basati sui pilastri del Recovery Fund attraverso la partecipazione a 3 fasi: una formazione pratica che sarà tenuta da esperti di calibro internazionale su tematiche condivise con le aziende partner e ad alta domanda sul mercato del lavoro, di 50 ore , circa 10 incontri, che si terranno a luglio tra il The Green Hub e il C.A.D. di Cava de’ Tirreni. Una fase di attuazione di progetti concreti sul territorio, accompagnati dalle aziende partner, con indennità fino a 3mila euro. Una fase di confronto e la possibilità di svolgere colloqui di lavoro con le aziende del territorio".

I posti riservati sono 60, suddivisi in 2 distinte graduatorie alle quali il candidato (in possesso di qualsiasi titolo di studio) potrà scegliere di partecipare::

- graduatoria “in presenza”, rivolta a 40 giovani che verranno distribuiti in 4 percorsi di potenziamento delle competenze da 50 ore ciascuno. L’offerta formativa verrà ulteriormente estesa ai primi 8 uditori in graduatoria esclusi, che potranno seguire i percorsi in presenza.

- graduatoria “a distanza”, rivolta a 20 giovani che accederanno soltanto alla fase di formazione iniziale.

Il bando è disponibile sul sito del comune di Cava de’ Tirreni. Per candidarsi basta inviare da un indirizzo pec (anche non appartenente al candidato) o consegnare a mano all’URP entro le ore 12 di venerdì 10 giugno.