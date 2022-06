Scafati: ok all'affidamento gestione dei campi da tennis di via Della Resistenza Arriva il via libera della Giunta comunale

Saranno affidati in gestione i campi da tennis di via della Resistenza. Lo ha stabilito la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati, che su proposta dell’Assessore allo Sport, Gennaro Avagnano, con delibera n. 143 del 27.06.20222, ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo in questione (costituito da tre campi da tennis, di cui due scoperti ed uno coperto, gradinate scoperte, blocco spogliatoi w.c. e sala medica, locale caldaia, chiosco/bar) mediante idonea manifestazione d’interesse e/o avviso pubblico, nel rispetto della vigente normativa di settore, lasciando in gestione diretta del Comune di Scafati l’area parcheggio antistante la strada comunale d’accesso.

“Era uno dei nostri obiettivi – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati –che oggi finalmente mettiamo in atto. Vedere quei campi da tennis così malridotti, lasciati all’incuria ed inutilizzati è davvero un colpo al cuore. Vogliamo che quell’impianto venga rimesso a nuovo per far si che gli scafatesi possano usufruirne. Purtroppo la scelta di affidare in gestione la struttura è obbligata. Il nostro Ente non dispone di adeguate risorse finanziare per assicurare la manutenzione dell’impianto sportivo nè del personale dipendente per i servizi di custodia e guardiania dello stesso. L’unico modo per far sì che quei campi, parte del patrimonio comunale, vengano utilizzati dalla comunità locale, diventando centro aggregativo e di socializzazione nonché punto di riferimento sul territorio per la promozione dello sport, è affidarli in gestione. Abbiamo dato mandato al responsabile del settore competente, l’arch. Maurizio Albano, affinché proceda quanto prima a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse per acquisire proposte progettuali da parte degli interessati. Come Ente manterremo solo la gestione diretta dell’area parcheggio dell’impianto sportivo antistante la strada comunale”.

“Dopo le novità – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Gennaro Avagnano - riguardanti le nuove tariffe sportive, che agevoleranno soprattutto le associazioni amatoriali, giovanili e dilettantistiche, ho fortemente voluto che si procedesse con l’approvazione dell’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione dei campi da tennis. Da troppo tempo versano in uno stato di degrado che è inaccettabile. Purtroppo, come tutti sanno, il nostro Ente non ha risorse per riqualificarli né per assicurare la piena fruizione da parte di cittadini ed associazioni. Pertanto l'unica strada da percorrere era quella dell'affidamento "esterno". Non vorrà dire che il Comune si spoglia di tutti i suoi poteri di controllo e di sano indirizzo a tutela dell'interesse pubblico. Tutt’altro. Nel bando che gli uffici appronteranno chiederò che ci sia una garanzia sulle competenze e sulle capacità di offrire alla comunità una gestione tra le migliori nel campo. Possiamo pertanto dire che, dopo aver agevolato tante società che andavano a giocare fuori Scafati per i costi esorbitanti che avrebbero dovuto sostenere per l’utilizzo del nostro Stadio comunale, e che ora sono stati sensibilmente ridotti, con questa delibera mettiamo in bacheca un altro importante risultato. Non abbiamo la presunzione di fare miracoli ma possiamo conseguire piccoli importanti traguardi per la città. Basta volerlo. Ringrazio l'ottimo architetto Maurizio Albano per l'impegno profuso. Il mio prossimo obiettivo è rivedere le tariffe per l'utilizzo di tutte le strutture sportive del territorio, partendo dal Palamangano, fermo restando l'obbligo del bilancio. Avvieremo a breve anche le procedure per l'affidamento in gestione del palazzetto di via Tricino”.