Festa nazionale della Sport, grande successo a Castellabate Durante la giornata è stata inaugurata anche una postazione con defibrillatore

Grande successo dell’iniziativa interamente dedicata allo sport che si è tenuta domenica a Castellabate. Come da programma la giornata si è aperta dopo la benedizione di son Pasquale Gargione delle bandiere, CONI e Bandiera Blu.

All’apertura presenti il sindaco Marco Rizzo, assessori e consiglieri, il consigliere regionale della Scuola Sport CONI Marco Mansueto, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni Tommaso Pellegrino, l’avvocato Angelo Pisani e il referente CONI del Comune di Castellabate Natalino Russo.

Durante la giornata il dottor Antonio Ferraro ha effettuato anche una dimostrazione delle manovre di utilizzo del defibrillatore, elemento indispensabile nelle attività sportive. Proprio di un defibrillatore per primo soccorso si è dotata la struttura balneare a Campo dei Rocchi.Grande la partecipazione di grandi e piccoli che hanno partecipato con entusiasmo alle attività sportive proposte.

«Anche in questo caso la sinergia ha avuto un ruolo cruciale per la riuscita di questa bella iniziativa. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che l’hanno resa possibile: Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco, per aver partecipato con piacere a questa iniziativa, il CONI nella figura del presidente regionale Sergio Roncelli e del presidente provinciale di Salerno Paola Berardino e in particolar modo il Dott. Marco Mansueto che ha curato unitamente agli uffici e assessorati competenti e Natalino Russo nostro referente CONI» ha detto il sindaco.

«Credo davvero in questa giornata e nello sport come portatore di sani valori. Soprattutto i giovani devono essere spronati ad avvicinarsi al mondo dello sport» ha aggiunto il consigliere Gianmarco Rodio.

«Sono molto soddisfatto del successo di questa manifestazione e spero che possa ripetersi nuovamente il prossimo anno. Ringrazio davvero tutti per la partecipazione e il supporto dato per la realizzazione di un’iniziativa così importante per il nostro territorio» ha concluso il consigliere Clemente Migliorino.