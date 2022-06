Lotta per la serie D tra San Marzano e Angri: "Isoliamo atteggiamenti sbagliati" L'appello della sindaca Zuottolo: "Sia festa di sport per tutto l'Agro"

Finale per la promozione in serie D tra San Marzano e Angri. L'appello della sindaca marzanese Carmela Zuottolo: "Sia festa di sport per tutto l'Agro. Isoliamo gli atteggiamenti sbagliati. Il sindaco di Angri si unisca a me".



"Quella tra San Marzano e Angri deve essere una festa di sport per tutto l'Agro nocerino. Ecco perché mi appello al mio collega, il sindaco angrese Cosimo Ferraioli. Diamo l'immagine più bella che ci può essere del nostro territorio, spesso bistrattato ingiustamente. A giocarsi l'accesso in serie D sono due squadre che hanno dimostrato di essere una spanna sopra tutte le altre avversarie. Chiunque vinca, però, sia chiara una cosa: deve rimanere una festa di sport e niente altro. Angri e San Marzano sul Sarno sono realtà confinanti e amiche da sempre, con le tradizioni che si fondono insieme da tempo immemore. Per questo chiedo al sindaco di Angri di sposare questo modo di vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. Isoliamo i comportamenti sbagliati e uniamo le forze per amore delle nostre comunità".



Così Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno, commenta le gare di calcio in programma tra San Marzano e Angri valide per la promozione in serie D.



"Infine, voglio rassicurare tutti i tifosi della squadra della mia comunità. La mia amministrazione comunale si sta impegnando già da tempo per dare al club del presidente Felice Romano un impianto a norma e utile per scrivere le pagine gloriose della nostra storia sportiva".