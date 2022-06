Sport, gioia e gioco: ecco il Summer Village a Pontecagnano Faiano L'iniziativa si svolgerà tra fine giugno e metà luglio prossimi

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha indetto una manifestazione d’interesse aperta alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che intendano partecipare al Summer Village, l’iniziativa che si svolgerà tra fine giugno e metà luglio prossimi.

Nelle date prestabilite, presso il Polo Scolastico e gli Impianti Sportivi di Via Toscana, a partire dalle ore 19:00, atleti ed appassionati potranno cimentarsi in sfide avvincenti organizzate in uno spazio interamente dedicato.

In particolare, si terranno partite di basket, calcio, tennis, beach volley, ma anche match di pugilato o spettacoli di danza.

Gli interessati a partecipare, dunque sotto forma di associazioni o società sportive dilettantistiche, potranno presentare richiesta entro e non oltre il 17 giugno 2022, alle ore 14:00, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo o tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it .

Le modalità sono indicate sul sito dell’ente.

“Sarà a tutti gli effetti la festa dello sport: quasi un mese di attività progettate e realizzate per rispondere alle esigenze di coloro i quali abbiano voglia, attraverso ogni forma di disciplina, di ritrovare il gusto della socialità, dell’incontro, della sfida, del benessere fisico e psicologico. Siamo certi che chi opera in questo settore saprà individuare in questa occasione un’opportunità per ritrovarsi in un clima in cui possano prevalere la ana competizione, la collaborazione, l’identità cittadina. Siamo fieri di poter costruire insieme questo progetto e restiamo a disposizione, sempre, di chi investe nello sport come forma di solidarietà, crescita, confronto”, ha dichiarato soddisfatto il Consigliere con Delega allo Sport Gaetano Nappo.

“Sarà un’estate ricca di eventi, in cui ciascuno potrà vivere la città nella maniera che più preferisce. Non ultimi, i cittadini potranno cimentarsi o assistere a gare sportive che costituiscono momenti importanti di incontro e diffusione di una cultura basata sui valori dell’unione e del benessere accessibile a tutti. Finalmente possiamo uscire dalle mura domestiche e ritornare a fare manifestazioni, fissare appuntamenti, riconoscere in questi eventi occasioni preziose per ritrovarci oltre ogni barriera. Il Summer Village è questo: gioco, gioia, sfida. E tutti possono parteciparvi: come protagonisti o come spettatori, sempre mossi dalla volontà di contribuire a creare una città

viva sotto ogni punto di vista".