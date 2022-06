Ponte Asa, sopralluogo di Strianese: "A fine giugno si riapre alla circolazione" Completata la struttura, ora si passa alla realizzazione del pacchetto stradale

Buone notizie per i cittadini di Pontecagnano Faiano, e non solo. Procedono i lavori del ponte sul torrente Asa sulla SP 175. Dopo un nuovo sopralluogo del Presidente Strianese, è stato annunciato il completamento della struttura.

"A fine Giugno si riapre alla circolazione", ha assicurato il presidente dell provincia. La riapertura della strada porra fine ad un disagio fortemente vissuto dai tanti residenti, ed in special modo gli imprenditori ed i ristoratori della fascia costiera.

"Con il getto di completamenro dell' impalcato in calcestruzzo armato precompresso, si sono concluse le opere strutturali per la ricostruzione del ponte sulla litoranea di Pontecagnano. La strada è nuovamente segnata, dunque. Abbiamo rinforzato le spalle del ponte, ricostruito la struttura portante con un telaio piano in ferro e poi completato l' impalcato con predalle prefabbricate e soletta di completamento gettata in opera. Ora si passa alla realizzazione del pacchetto stradale. Ancora qualche settimana di lavoro e riapriremo al transito l' intera carreggiata stradale.

Oramai ci siamo. Chiediamo ancora un po' di pazienza ai cittadini tutti. Per fine giugno riapriremo al transito veicolare in entrambe le carreggiate", le parole del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.