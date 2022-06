Pontecagnano, schiuma e liquami nel fiume Picentino: indagini in corso Lanzara: "Immagini raccapriccianti. Al lavoro per risalire ai responsabili di questo atto criminale"

Un cattivo risveglio per i tanti cittadini di Pontecagnano. Dalle prime luci dell’alba di oggi, così come segnalato da diversi residenti ed anche dal sindaco Giuseppe Lanzara, è stata notata schiuma maleodorante nel fiume Picentino, nei pressi del ponte che segna il confine fra Salerno e Pontecagnano.

"Immagini raccapriccianti", ha sottolineato il primo cittadino.

"Insieme ai Carabinieri Forestale - San Cipriano Picentino e alla Guardia Rurale Ausiliaria siamo impegnati nelle indagini del caso per risalire ai responsabili di questo atto criminale. Non è ammissibile che qualche individuo, privo di coscienza, decida di sversare liquami lungo i corsi d’acqua inquinando fiumi e mari in modo irreversibile. Siete dei criminali ma non resterete impuniti!", le paroleella fascia tricolore.