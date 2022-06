Allagamenti in centro a Scafati, il sindaco scrive alla Snam rete gas "Eliminare tutte le interferenze che impediscono l’attivazione della rete fognaria"

Alla luce degli allagamenti che, nella giornata di ieri, hanno interessato alcune aree del territorio, in particolar modo la zona del centro cittadino, il Sindaco Cristoforo Salvati questa mattina ha scritto una nota alla Snam rete Gas per sollecitare un intervento urgente finalizzato all’eliminazione di alcune interferenze della linea distribuzione gas presenti in via Passanti, in corrispondenza di alcuni numeri civici, che impediscono l’attivazione della rete fognaria in quel tratto del territorio.

“Abbiamo – ha dichiarato il Sindaco Salvati - l’assoluta urgenza di procedere all’attivazione della rete fognaria nel tratto di via Passanti, i cui lavori sono stati ultimati dalla ditta incaricata. E’ l’unico modo per poter limitare il problema degli allagamenti che si verificano ogni volta che piove, interessando in particolar modo il centro cittadino, con gravissimi disagi per cittadini ed attività commerciali, senza considerare i rischi per la pubblica e privata incolumità. Purtroppo la rete fognaria non può essere messa in funzione per la presenza lungo via Passanti di interferenze della linea di distribuzione gas riscontrate all’altezza di svariati numeri civici. Ho chiesto pertanto alla ditta Snam rete gas di attivarsi con urgenza per assicurare l’eliminazione delle interferenze segnalate, sottolineando che l’attivazione della rete fognaria non è più procrastinabile”.