Capaccio, il messaggio di fine anno scolastico del sindaco Alfieri Il primo cittadino ha voluto salutare gli alunni in vista delle vacanze estive

Messaggio di fine anno scolastico agli alunni da parte del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. Il primo cittadino ha voluto, infatti, salutare gli studenti in vista delle vacanze estive.

«Quando, lo scorso settembre, è iniziato l’anno scolastico, i dubbi e le paure erano tanti. Tutti temevamo un altro anno in didattica a distanza, con gli studenti costretti a seguire le lezioni da casa perdendo così la possibilità di stare insieme - ha detto Alfieri - È vero, i momenti difficili non sono mancati, ma ora che questo anno scolastico si è chiuso e le vacanze sono iniziate possiamo dire che è stato l’anno della ripartenza»



«Cari ragazzi, vi aspetta un’estate importante: dopo due anni di pandemia, riassaporerete con maggior gusto la bellezza di questa stagione e la ritrovata socialità. In bocca al lupo a chi dovrà a breve sostenere gli esami e buon riposo a chi ricomincerà a settembre. Godetevi l’estate ritrovata continuando a fare attenzione e senza dimenticare di portare sotto l’ombrellone qualche buon libro da leggere» ha concluso il primo cittadino.