San Marzano sul Sarno, il Comune assegna voucher estivi per minori disabili Sarà possibile utilizzare i servizi dei centri estivi nel periodo giugno-luglio

Voucher estivi per minori disabili dai 6 ai 14 anni e utili per la liquidazione della retta pagata dalle famiglie di San Marzano sul Sarno per il periodo di giugno e luglio. Sarà possibile ottenere il contributo presentando domanda entro il prossimo 17 giugno.

La società consortile “Agro Solidale”, l'azienda che si occupa delle politiche sociali nell'sub-ambito consortile 3 del Piano di Zona Salerno 1, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno vuole sostenere le famiglie che vorranno utilizzare i servizi dei centri estivi per minori disabili dai 6 a 14 anni nel periodo giugno-luglio 2022, attraverso l’erogazione di somme utilizzabili per l’iscrizione e il pagamento delle rette di frequenza dei minori disabili nelle strutture presenti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito di “Agro solidale”.

Alla famiglia sarà riconosciuto un massimo di 15 voucher per 6 ore al giorno con fornitura di pranzo/colazione a sacco, acqua minerale e 1 bibita, da utilizzare nel periodo giugno/luglio 2022.

"Come amministrazione comunale siamo vicini concretamente alle fasce deboli e questo è l'ennesimo segnale che nessuno è lasciato solo a San Marzano sul Sarno. Con "Agro Solidale", quotidianamente, mettiamo in campo iniziative utili per dare il sostegno utile a tutte le famiglie", ha detto Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno.