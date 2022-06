Pioppi, terminati i lavori di ripascimento della spiaggia Il sindaco Pisani: «Non è mai stata così»

Intervento di ripascimento sulla spiaggia di Pioppi, a Pollica. I lavori, effettuati dalla CEM Spa, sono stati ultimati negli ultimi giorni, proprio in vista della stagione estiva che sta per cominciare.

«La spiaggia di Pioppi non l’avete mai vista così - dice il primo cittadino, Stefano Pisani - Per essere solo la prima parte dell’intervento di ripascimento, il risultato non mi sembra niente male! È ora di fermarci per la pausa estiva per consentire a tutti di godere del mare di Pioppi, riprenderemo il prossimo settembre!»

«Grazie alla CEM Spa per l’ottimo lavoro fatto fino a questo momento, grazie all’onnipresente Maurizio per l’attenzione e l’impegno nel seguire i lavori e grazie a tutto il gruppo di Direzione Lavori!» conclude il sindaco.