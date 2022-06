Primi cittadini eletti nell'Agro nocerino: gli auguri del sindaco Zuottolo "Pronti a lavorare insieme"

"Ai sindaci eletti di Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Facciamo insieme per un Agro nocerino di qualità sul fronte dei servizi e della qualità della vita".



Così Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno, si complimenta con i primi cittadini eletti nelle città chiamate al voto nella tornata elettorale andata in scena domenica scorsa.



"A Paolo De Maio, Paola Lanzara e Carmine Pagano vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sin da ora a loro offro la mia collaborazione a lavorare insieme per il bene dei cittadini su ogni fronte", ha affermato la Zuottolo. "L'Agro nocerino ha tante potenzialità e tocca a noi fare il massimo per sfruttarle. Facciamo squadra oltre le ideologie. Lo meritano i nostri cittadini".