Castellabate, apre lo "Sportello Blu" per i turisti Sarà aperto nei weekend per fornire informazioni ai turisti.

Sarà inagurato domani sera (giovedì 16 giugno) alle 20 nuovamente lo Sportello Blu e Punto Blu del Comune di Castellabate.A consacrazione dell’apertura la cerimonia dell’alzabandiera Blu sul Molo di Punta Naso, altra location di inesauribile bellezza del territorio.

Antiquarium Comunale, sede assolutamente di grande valore poiché custodisce anfore e ancore recuperate in mare e trasportate dalle navi romane transitate nella nostra baia. Altresì definita Punto Blu in quanto costituisce un vero e proprio sportello del mare, cioè il primo punto di riferimento per tutti i turisti. Qui sarà possibile reperire informazioni di vario genere: dai dati sullo stato delle acque di balneazione alla storia di Castellabate e al suo patrimonio archeologico e paesaggistico, dalle zone balneabili ai tipi di escursioni possibili nell’area marina protetta.

Lo sportello del mare e punto blu rispetterà i seguenti orari di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

«Un punto cruciale per il nostro territorio che sottolinea ancor di più lo stretto legame di Castellabate con il mare e la sua storia. Ci tengo a ringraziare l’Associazione Archeonautilus e il Dott. Adamo per il costante supporto, impegno e dedizione profusi nella cura di questo piccolo gioiello tutto nostro» il commento del sindaco Marco Rizzo.