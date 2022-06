"Play for all", ecco il parco giochi inclusivo a Santa Maria di Castellabate Installate giostrine anche per bimbi disabili. "Piccole attenzioni per regalare un sorriso a tutti"

Installate le giostrine anche per bambini disabili. Si tratta di un parco giochi inclusivo quello allestito ieri in Villa Matarazzo nella frazione di Santa Maria. Play for all è un progetto ambizioso e inclusivo in cui le giostre non rappresentano più motivo di discriminazione ed esclusione.

Il gioco è il sorriso di ogni bambino: e grazie a queste giostrine davvero tutti i bambini potranno divertirsi e sorridere insieme.

“Pensare e progettare in modo inclusivo è il primo passo fondamentale per una società civile, sempre più proiettata e sensibile all’abbattimento di ogni di barriera che possa in qualche modo escludere le persone disabili”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.

“Sono assai compiaciuta del lavoro che questa amministrazione sta svolgendo nei confronti del sociale per poter apportare soluzioni concrete alle piccole problematiche quotidiane. Sono sicura che questo parco renderà felici molti bambini che finalmente potranno divertirsi fruendo di queste giostrine”, afferma l’assessore Marianna Carbutti.

“Con piccole attenzioni cerchiamo di regalare un sorriso a tutti i bambini. Ieri abbiamo installato nuove giostrine nel parco di Villa Matarazzo, fruibili a tutti. Un grazie particolare all'Ufficio Politiche Sociali e la responsabile Maria Rosaria Guariglia che ha seguito passo passo la realizzazione del nuovo Parco”, afferma il Consigliere Clemente Migliorino.