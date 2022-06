Mare pulito a Minori, valori nella norma: le acque tornano balneabili Soddisfatta l'amministrazione: "Immediati effetti positivi della nuova condotta"

E' da poco stata attivata ma ha già inciso in maniera positiva sulla qualità delle acque. La nuova condotta sottomarina di Minori ha prodotto da subito i risultati previsti e l'amministrazione comunale del comune costiero ha annunciato soddisfatta i risultati "completamente favorevoli" dei campioni prelevati dall’ARPAC nel mare del comune.

Lo specchio d’acqua di Minori è stato pertanto riammesso alla balneazione.

"Con buona pace di chi minimizzava o addirittura ironizzava sull’efficacia dell’opera, l’intervento attuato dalla Provincia di Salerno ha così ristabilito condizioni di piena salubrità delle acque marine, garantendone una sicura fruibilità per i cittadini e per i visitatori che già affollano la spiaggia", scrivono dall'amministrazione comunale.

Da palazzo di città "Esprimono grande soddisfazione per questo importante risultato, che rinsalda il positivo andamento delle attività produttive e lavorative, confermando l’appeal che Minori esercita sull’utenza turistica nazionale e straniera. Un grazie di cuore alla Regione Campania al Presidente Vincenzo De Luca e al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, un sentito ringraziamento al Presidente Strianese per la sensibilità dimostrata, nonché ai tecnici della Provincia guidati dall’Arch. Cavaliere, i tecnici dell’Ausino guidati dall’Ing. Vitagliano per l’impegno profuso nella realizzazione del nuovo impianto. Un grazie al Vice Sindaco Sergio Bonito e al Consigliere Comunale Antonio Proto per la dedizione costante in questi mesi di duro lavoro. Sicurezza delle persone e tutela delle risorse naturali e culturali restano i criteri di riferimento nell’amministrazione di Minori in ciascuna delle tante attività in cui essa si esprime", la chiosa dall'amministrazione.