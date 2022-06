Pollica, terminati i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 15 L'arteria collega il capoluogo con la frazione balneare di Pioppi

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 15 che collega Pollica con Pioppi. Dopo 13 anni di disagi, tra chiusure e rattoppi vari, la strada potrà essere nuovamente percorso in sicurezza.

«Grazie a Regione Campania per il finanziamento dell’opera, alla Provincia di Salerno per l’esecuzione dei lavori nei tempi di contratto, alla direzione dei lavori e al responsabile unico del procedimento - scrive il sindaco, Stefano Pisani -. Nonostante il brutto carattere del sindaco, tutti hanno fatto una gran bel lavoro. Grazie al presidente De Luca, al consigliere Cascone, al dirigente Domenico Ranesi e al presidente Strianese».

Nel dettaglio, sono stati eseguiti interventi per 150mila euro, finanziati con Por Fesr 2014-2020. I lavori hanno interessato un tratto di strada in precarie condizioni di sicurezza. L’intervento ha portato alla realizzazione di un muro in cemento armato rivestito in pietra fondato su paratia di micropali a sostegno della sede stradale, nel ripristino del piano viabile con posa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, nella realizzazione di barriere ed opere di regimentazione delle acque meteoriche.