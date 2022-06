Montano Antilia, inaugurato un nuovo sportello ATM Più servizi oltre al classico prelievo

Taglio del nastro del rinnovato ATM della Banca 2021a Montano Antilia. La popolazione del piccolo comune in provincia di Salerno avrà,quindi, a disposizione un ATM evoluto di ultima generazione, frutto della sinergia con l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli.

«Giornata importante per la nostra comunità - commenta il sindaco Trivelli - Abbiamo inaugurato un ATM di ultima generazione, multifunzione infatti è in grado di offrire servizi (evitando tra l'altro all' Utente di recarsi in filiale)oltre al semplice prelievo (ovviamente) altre fondamentali operazioni come versamenti di contanti, assegni, pagamenti di bollette, MAV,ricariche prepagate,ricariche telefoniche! Grazie a tutti coloro i quali, hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo importante quanto indispensabile per la nostra comunità e non solo ma anche per il territorio».