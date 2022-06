Sicurezza ad Agropoli, visita del questore di Salerno per il Commissariato Il sindaco Mutalipassi ha incontrato il questore Conticchio e il comandante Garello

Il nuovo questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ieri pomeriggio ha fatto visita al sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi.

Il primo cittadino, insieme ai componenti della Giunta, ha condotto il questore presso il luogo in cui verrà costruito il commissariato di Polizia, per il quale a breve verrà approvato il progetto definitivo. Il questore ha assicurato che seguirà con grande attenzione gli sviluppi, tornando spesso ad Agropoli.

Inoltre, il primo cittadino ha incontrato anche il comandante della Compagnia Carabinieri, il capitano Fabiola Garello, per ribadire la volontà dell’Amministrazione a realizzare la nuova caserma della Compagnia Carabinieri nello spazio individuato nei pressi del presidio ospedaliero di località Marrota.

Quindi, l'atto di indirizzo formulato agli uffici per gli atti di competenza: all'ufficio Lavori pubblici per l'iter progettuale e a quello finanziario per la richiesta di mutuo.

Nel contempo, è stata assicurata reciproca collaborazione per la salvaguardia della sicurezza in città.