Baronissi, nuovo bando per le borse lavoro: domande entro l'11 luglio "Sono un valido strumento per realizzare una rete operativa finalizzata all’inclusione lavorativa"

Il Comune di Baronissi apre il bando per le borse lavoro. C'è tempo fino all’11 luglio per presentare la domanda. La finalità dell'intervento è favorire la realizzazione di un'esperienza lavorativa e formativa, capace di supportare i destinatari nella delicata fase dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro, offrendo una possibilità di riqualificazione professionale.



“Le borse lavoro – commenta il sindaco di Gianfranco Valiante – che abbiamo già sperimentato con successo negli ultimi anni, hanno l’obiettivo di fornire un aiuto concreto ai cittadini disoccupati della nostra città il cui numero, purtroppo, è cresciuto negli ultimi mesi con la crisi conseguente alla pandemia. Sosteniamo le fasce della popolazione più fragili dando loro la possibilità di interpretare un ruolo attivo nella comunità”.

“Le borse rappresentano un valido strumento per realizzare una rete operativa finalizzata all’inclusione lavorativa – fa eco l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone - il progetto dà risposte all’emergenza lavorativa e rappresenta un’occasione di autonomia per le persone più svantaggiate”.

Possono essere ammessi all'assegnazione di borse lavoro i disoccupati o inoccupati residenti a Baronissi, non percettori di alcun sostegno al reddito, con un ISEE non superiore a 10mila euro. La domanda deve pervenire all'Ufficio protocollo entro e non oltre il giorno 11 luglio. Info e documentazione sul sito del Comune.