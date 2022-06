Agropoli, al via gli interventi di rimozione della posidonia Le alghe saranno accumulate sulla montagna di posidonia già presente

Hanno preso il via, stamattina, i lavori di pulizia dell'arenile antistante via Kennedy (lido Azzurro). Gli interventi consisteranno, per il momento, nello spostamento della posidonia recentemente spiaggiata verso l'area di accumulo, in attesa dell'espletamento della procedura di gara per la definitiva rimozione.



Le alghe saranno, infatti, accumulate sulla montagna di posidonia già presente da anni a margine del litorale. L’Ente cilentano ha ottenuto 500mila euro dalla Regione Campania per la pulizia della costa dalla posidonia.