Amalfi, migliaia per Sant'Andrea ma il blackout rovina la festa: un ferito Turista investita. Disagi per alberghi e negozi: a Tramonti stop alla produzione casearia

Migliaia di persone ad Amalfi per la processione di Sant'Andrea, che ha festeggiato il Santo Patrono davanti ad una folta platea di residenti e turisti.

Ma durante la serata la città della Divina è stata colpita da un black out che ha creato non pochi disagi. In piazza Flavio Gioia una turista americana, complice anche il buio, è stata investita mentre attraversava.

La giovane, 36 anni, originaria degli Stati Uniti ma residente a Milano è stata trasportata all'ospedale Castiglione di Ravello e poi trasferita al Ruggi d'Aragona di Salerno. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

Intanto, per ore i tecnici di Enel stanno lavorando per risolvere il problema e allo stesso tempo assicurare la fornitura di energia elettrica ad Amalfi: installati due maxi gruppi di continuità a Pogerola.

Disagi anche a Tramonti, dove la produzione casearia ha subìto ritardi e stop.