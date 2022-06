Strade, lavori a Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani sulla SR 367/a Interventi anche nel comune di Tramonti, sulla SP 1

La Provincia di Salerno ha programmato, presumibilmente nel periodo 28 giugno - 30 giugno, con esecuzione entro l'11 luglio, i lavori sulla SR 367/a ricadente nei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani, che riguarderanno la pavimentazione stradale per poi proseguire ed essere ultimati nel giro di una settimana con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. L'importo a base d'asta è di 76.207,25 euro.

Anche nel comune di Tramonti, sulla SP 1, sono previsti i medesimi lavori nello stesso periodo con esecuzione sempre entro l'11 luglio, per essere ultimati nel giro di una settimana con la realizzazione della segnaletica. In questo caso, l'importo a base d'asta è di 84.981,02 euro.

“Entrambi gli interventi - dichiara il Presidente Michele Strianese - miglioreranno la sicurezza stradale sulle arterie in questione. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La messa in sicurezza delle nostre strade è fondamentale. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”