Scafati, progetto Crisalide: successo per la seconda giornata di screening Oltre cento i test effettuati per la prevenzione del tumore della cervice uterina

Sono stati oltre cento i full-pap test eseguiti dagli operatori sanitari dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nelle due prime giornate di screening gratuiti promosse ed organizzate in collaborazione con il Comune di Scafati nei locali della Biblioteca comunale “Francesco Morlicchio”, in via Galileo Galilei, nell’ambito del progetto “Crisalide”, campagna per la prevenzione del tumore della cervice uterina per l’identificazione dell’infezione da HPV - Papilloma Virus Umano.

Oltre cento donne si sono sottoposte al full-pap test, un innovativo metodo diagnostico in grado di individuare con maggiore precisione la presenza di lesioni pre-cancerose rispetto al classico pap test. A coloro che si erano prenotate attraverso i canali resi disponibili dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno si sono aggiunte anche molte donne non prenotate, che hanno avuto la possibilità di effettuare il test recandosi nell’ambulatorio allestito nei locali posti al secondo piano della Biblioteca comunale nei giorni di mercoledì 22 e lunedì 27 giugno.

In considerazione dell’alto numero di richieste di prenotazione pervenute nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha chiesto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di programmare una terza giornata di screening gratuiti, che si terrà giovedì 30 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, sempre nei locali della Biblioteca comunale.

Coloro che non hanno effettuato la prenotazione attraverso i canali disponibili, può ancora farlo collegandosi al link https://tutela.campania.it/crisalide/ o contattando i numeri 3456112130 – 3421290795. Chi non ha la possibilità di effettuare la prenotazione potrà recarsi in biblioteca giovedì 30 giugno, fino alle ore 15:30, e chiedere di sottoporsi allo screening.

“Siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – della massiccia adesione che abbiamo registrato in entrambe le giornate effettuate. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di programmare una terza giornata. Ringraziamo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per la disponibilità. Si tratta di una grande opportunità per tutte le nostre concittadine, che hanno la possibilità di effettuare un test innovativo gratuitamente. La prevenzione è fondamentale”. “Non potevamo augurarci di meglio – ha commentato l’Assessore alla Sanità Daniela Ugliano – Sono contentissima della risposta che questa campagna di screening ha fatto registrare finora nella nostra città, a testimonianza del fatto che le donne comprendono il valore e l’importanza della prevenzione. D’Altro canto, individuare precocemente la presenza del virus HPV consente di definire il rischio di evoluzione della malattia e di intraprendere un percorso ginecologico mirato e risolutivo. Giovedì 30 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 15:30, gli operatori sanitari dell’Istituto zooprofilattico saranno nuovamente nostri ospiti, nella Biblioteca comunale, per effettuare altri screening gratuiti. Chi non l’ha ancora fatto, si affretti a prenotare o si rechi in Biblioteca giovedì, fino alle ore 15:30, per chiedere di effettuare il test. Vogliamo consentire al maggior numero di donne di potersi sottoporre gratuitamente allo screening”.