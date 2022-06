Baronissi: approvata la messa in sicurezza e realizzazione terza corsia su SA-AV La gara di appalto da 176 milioni di euro sarà espletata entro la fine dell’anno

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato all'unanimità il progetto definitivo di messa in sicurezza e realizzazione della terza corsia redatto dall’Anas in collaborazione con Regione Campania, Provincia di Salerno e i Comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano e Pellezzano. La gara di appalto da 176 milioni di euro sarà espletata entro la fine dell’anno.

“E’ una pagina felice per il Comune di Baronissi, per la Valle dell’Irno e per tutta l’Italia – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – perché dopo decenni si apre un concreto spiraglio di inizio lavori su un’arteria primaria e critica del nostro Paese. Rivendichiamo con forza l’impegno e il pressing operato in questi anni per lavori che finalmente vedranno la luce. Ringraziamo l’Anas, sensibile ad accogliere le modifiche progettuali richieste e tutte le parti in campo. Esprimo gratitudine ai tecnici comunali che hanno operato con impegno di concerto con tutti gli enti coinvolti e le amministrazioni che nel corso degli anni hanno lavorato a questo progetto che oggi finalmente diviene realtà”.

“Il progetto redatto dall’Anas – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – avrà ricadute importanti anche per la città di Baronissi che potrà avvalersi di una rete stradale capillare che metterà in comunicazione le frazioni tra loro e le frazioni con il centro. Dunque non solo messa in sicurezza e terza corsia ma anche nuove strade per la nostra città. L’accoglimento da parte di Anas delle osservazioni presentate dal Comune di Baronissi ha permesso la modifica del progetto, con soluzioni tecniche che porteranno un complessivo miglioramento dell’opera dal punto di vista infrastrutturale”.

Soddisfazione per l'approvazione del progetto all'unanimità da parte del Consiglio comunale viene espresso dalla presidente della Commissione Urbanistica Luisa Genovese: "E' sicuramente un segnale di buon governo – chiosa – l'intero Consiglio comunale ha deciso, dopo aver dibattuto in sede di Commissione, di esprimersi favorevolmente sul progetto definitivo di messa in sicurezza e realizzazione della terza corsia del raccordo Sa-Av che costituisce un traguardo atteso da anni che finalmente vedrà la concreta realizzazione".