La direzione didattica statale "Scafati I" verrà intitolata ad Anna Ferrara Via libera dalla Giunta: "Atto dovuto per ricordare un’insegnante che ha dato tanto alla comunità"

La Giunta Comunale, riunitasi oggi, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta del Sindaco Cristoforo Salvati di intitolare la Direzione Didattica Statale “Scafati I” alla cittadina scafatese Anna Ferrara, stimata insegnante, apprezzata educatrice, scomparsa nel 2016. L’Esecutivo ha ratificato di fatto una volontà espressa dallo stesso Consiglio di circolo della

scuola che l’11 aprile scorso aveva approvato all’unanimità la proposta di intitolare il plesso alla

memoria della compianta insegnante.

“Un atto dovuto – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – per imprimere nella memoria degli scafatesi il ricordo di un’insegnante che ha dato tanto a questa comunità, facendosi apprezzare come donna e come docente. Persona cordiale, educatrice encomiabile, vicina e attenta ai più deboli, la signora Anna Ferrara ha dedicato la sua vita agli altri. E’ stata infatti sempre attiva nel campo sociale. Grazie a lei nacque la scuola di lingua italiana per immigrati nei locali della parrocchia di Santa Maria delle Vergini. Fu, inoltre, anima della mensa per i poveri che nacque nel 2001 come ramo della Caritas parrocchiale. Una vita spesa per gli altri, per aiutare chi aveva più bisogno. Per questo motivo non potevamo non condividere la volontà espressa dal Consiglio di circolo della Direzione Didattica Statale “Scafati I” di intitolare la scuola alla sua memoria. Ora la parola passerà all’ufficio Scolastico provinciale di Salerno, che si dovrà occupare di tutti gli adempimenti del caso”.