Baronissi, torna la festa di Sava in onore della Madonna delle Grazie Ricco il programma delle manifestazioni promosse dal parroco padre Enrico Agovino e dalla comunità

Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, torna a Baronissi la festa di Sava dedicata alla Madonna delle Grazie. Sarà la Festa della rinascita. Ricco il programma delle manifestazioni promosse dal parroco padre Enrico Agovino e dalla comunità.

Venerdì 1 luglio ci sarà il suggestivo evento “A’ Maronn e nott”: alle 21.00, spettacolo di musica e canti mariani e francescani con la Schola cantorum “Cantate Domino” diretta dai maestri Raffaele Colella e Rosa Colella; alle 23.30, canti popolari e preghiere a cura del gruppo Giovani della Parrocchia Sant’Agnese; alle 24.00 la “Buonanotte a Maria” con la chiusura della chiesa in preparazione della Festa. La processione per le strade di Sava si terrà domenica 10 luglio dalle ore 19.00. Lunedì 11 Luglio, Vincenzo Romano “Cantore Pellegrino” terrà lo spettacolo in piazza Massimo Troisi; a seguire da Made in Sud lo spettacolo dei comici Floriana de Martino e Luisa Esposito.