Castellabate, il comune protegge le colonie di gatti locali Sono circa 60 i felini che sono stati riconosciuti e regolarizzati. Predisposto l'acquisto di cucce

Il Comune di Castellabate pensa agli animali. Grazie ad una Delibera di Giunta le colonie feline presenti sull’intero territorio sono state riconosciute, regolarizzate e disciplinate.

Tre le colonie presenti a Castellabate, nello specifico due presso Lungomare Bracale e una in Via San Costabile Gentilcore per un totale di sessanta felini.

Oltre all’istituzione di suddette colonie protette su cui il divieto di maltrattamento dei gatti che vi abitano in libertà, è stato predisposto l’acquisto di cuccette ad essi destinate. Grazie alla segnalazione di alcune volontarie amanti degli animali è stato possibile predisporre quest’iniziativa del tutto nuova in tutto il Cilento.

“Abbiamo istituito queste colonie grazie alla segnalazioni di alcune volontarie seriamente preoccupate per la sorte dei randagi. Bisogna dare un segnale forte contro il maltrattamento di tutti gli animali e in particolare di quelli a noi segnalati che vivono in libertà senza creare alcun disagio o problematica alcuna. Castellabate diviene sempre più pet friendly grazie a questo tipo di iniziativa che garantirà loro cura e sicurezza”, afferma il sindaco Marco Rizzo.