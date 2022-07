"Basta attacchi ai vigili di Maiori, pronti a denunciare chi delegittima agenti" Foto e video sui social, l'ira del sindacato: "Un linciaggio mediatico che deve finire"

"Negli ultimi periodi gli operatori della Polizia locale di Maiori sono sempre più spesso oggetto di riprese video, foto, e commenti oltraggiosi e fortemente denigratori che hanno quale finalità la delegittimazione pubblica del ruolo centrale che riveste la Polizia Locale a servizio del cittadino. Questo linciaggio mediatico è costantemente pubblicato sui social, su pagine o blog locali acchiappa-click non destinati ad un’attività d’informazione professionale diretta alla cittadinanza, ma esclusivamente alla ricerca disperata di guadagni". Comincia così la nota a firma di Antonio Capezzuto, Alfonso Rianna e Alfonso Guadagno della Cgil.

"Spesso nell'ambito degli accertamenti propedeutici alla denuncia, si è riscontrato che queste attività sono dettate dall'ingiustificato spirito di strumentalizzazione per fini anche politici e/o di rivalsa perpetuati direttamente o indirettamente da persone che hanno ricevuto sanzioni amministrative o denunce per condotte illecite dagli stessi agenti, o semplicemente dallo stupido gusto di denigrare la categoria dei dipendenti pubblici - l'atto d'accusa dei firmatari della missiva -. La Funzione Pubblica Cgil unitamente alla rsu Polizia locale del Comune di Maiori si farà da oggi portavoce di denunciare o querelare tutti coloro che intenderanno screditare l'immagine degli operatori della Polizia locale delegittimando il ruolo centrale di un servizio pubblico essenziale per la comunità e la sicurezza urbana".