Sarno, la segnalazione: "In località Foce strade invase da materiali di risulta" Inviata una nota al sindaco e polizia municipale: "Avviare opportuni accertamenti"

Una nuova denuncia in merito ad abbandono ed inciviltà. Questa volta la segnalazione arriva dall'Agro Nocerino, in particolare dalla frazione Foce nel comune di Sarno.

"Le strade sono invase da materiali di risulta", scrive il cittadino Guido David Robustelli che ha inviato una missiva al sindaco e alla polizia municipale "affinché possano avviare gli opportuni accertamenti e le altre attività previste dalla legge".

"In particolare - segnala Robustelli - in via Tuostolo alle spalle degli scavi archeologici, sul lato sx della strada, all’altezza del civico 20, in via Mura D’Arci all’altezza del civico 23 ed in via Vecchia Sarno Palma (alle spalle dell’impianto di Biogas), esistono siti che per condotta abituale illecita di ignoti, si sono di fatti trasformati in luogo di scarico, deposito incontrollato, ricettacolo di rifiuti di ogni genere".