Agropoli, è cominciata ufficialmente l'era del sindaco Mutalipassi Franco Di Biasi eletto presidente del consiglio

E’ cominciata ufficialmente, ieri, l’era Mutalipassi ad Agropoli. In occasione del primo Consiglio comunale, con la convalida degli eletti, il neo eletto primo cittadino ha prestato giuramento, dedicando questa elezione a due politici purtroppo scomparsi: Mauro Inverso, già vicesindaco di Agropoli e Luigino De Marco, primo cittadino della città nel 2002 e deceduto quattro anni dopo, a 52 anni

«Che onore essere stato eletto sindaco della città in cui sono nato e ho scelto di vivere. Un ruolo che ora io come i consiglieri e gli assessori dobbiamo guadagnarci giorno dopo giorno, con una azione fattiva e sempre rispondente ai bisogni della Comunità. Come detto stasera, durante il Consiglio Comunale, la mia opera sarà ispirata a Luigino Di Marco e Mauro Inverso, persone con una bontà d'animo come pochi, ma determinati e capaci. Vi promettiamo tanto impegno affinché la nostra città diventi ancora più vivibile ed accogliente» ha detto Mutalipassi al termine del Consiglio.

Durante il primo Consiglio, inoltre, sono stati eletti presidente e del vicepresidente del Consiglio, Franco Di Biasi ed Elvira Serra.