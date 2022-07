A folle velocità tra bimbi e anziani: stretta su bici e monopattini elettrici Divieto di transito in ville e parchi pubblici a Nocera Superiore: controlli della polizia locale

Monopattini e bici a trazione elettrica condotte in maniera pericolose per bambini, anziani, disabili ed animali: arriva la stretta della Polizia Locale con il divieto di transito in ville e parchi pubblici.

«Per colpa di pochi che non rispettano le più elementari regole di comportamento siamo stati costretti ad adottare delle contromisure per tutelare l’incolumità di tante famiglie che cercano un po’ di relax nei nostri parchi e di tanti bambini che hanno il diritto di giocare in tranquillità senza doversi continuamente guardare intorno per schivare bici e monopattini a folle velocità», dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano.

I controlli della Polizia Locale sono partiti alcuni giorni fa, in concomitanza con l’Ordinanza n.5 che regolamenta i nuovi divieti di accesso negli spazi pubblici (parchi gioco e villette comunali).

«I velocipedi elettrici non sono di per sè mezzi pericolosi, ma il tema della discussione è l'uso improprio che se ne fa, ovvero il mancato rispetto del codice della strada e l'eccesso di velocità in presenza di persone – spiega Cuofano – come in tutte le cose serve equilibrio per non arrecare danno agli altri: di fronte alle continue segnalazioni non è stato sufficiente per la Polizia Locale redarguire verbalmente i trasgressori, molti dei quali minorenni, per evitare che scorrazzassero senza rispetto negli spazi ad uso di tutti. L’appello che lanciamo è rivolto anche ai genitori affinchè vi sia maggiore attenzione e sensibilizzazione su questo fenomeno, a tutela degli stessi ragazzi che conducono questi mezzi elettrici senza badare alle possibili conseguenze».

I controlli della Polizia Locale si sono intensificati nelle ultime settimane anche alla luce dei danneggiamenti verificatisi sempre in alcuni parchi della città, con la rottura e la manomissione di attrezzature pubbliche.