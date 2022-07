Firmato il Patto d'Amicizia tra Giffoni Valle Piana e Tan-Tan, in Marocco Il sindaco Giuliano: "Condivisione e prospettive. Instaureremo un rapporto forte"

Si è tenuta questa mattina la firma del Patto d’Amicizia fra il comune di Giffoni Valle Piana e il comune di Tan-Tan solida realtà del Marocco, capoluogo della provincia omonima, nella regione di Guelmim-Oued Noun. I rispettivi due primi cittadini, Antonio Giuliano e Habib Louamane, hanno presenziato all’incontro tenutosi presso il Palazzo di Città della realtà picentina con successiva firma a sugellare l’atto propedeutico all’avvio dell’iter per il gemellaggio programmato per i prossimi mesi.

La comunità di Giffoni Valle Piana ha ospitato la nutrita delegazione marocchina, guidata da Abdelkader Naji, Console Generale del Regno del Marocco e del Sud Italia, con il Sindaco di Tan-Tan Habib Louamane, il vice-Sindaco Nabila Laghzal e con l’apporto preziosissimo di Fatiha Chakir, responsabile della Confial Migranti della Provincia di Salerno. A fare da apripista alla mattinata gli interventi di Luigi Bernabò, Presidente del consiglio comunale, e Marianna Ulturale, assessora alle Attività Produttive. All’incontro ha preso parte anche Stefania Rinaldi, vice-presidente di Confidustria Salerno con delega all’internazionalizzazione, formazione e passaggio generazionale. Subito dopo il meeting in Palazzo di Città, la delegazione africana è stata ospite del Giffoni Experience, visitando la Multimedia Valley.

“Dal cuore di Giffoni Valle Piana vogliamo lanciare un messaggio importante, di grande condivisione e socializzazione – le parole del Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano -. Il patto d’amicizia con la realtà marocchina di Tan-Tan è solo l’ennesimo gesto di grande apertura ad un visione ben più ampia sia per quanto riguarda l’aspetto culturale ma anche per l’economia e le possibilità di sviluppo nonché di commercio. Instaureremo un rapporto forte, esportando le nostre ricchezze, i nostri prodotti tipici e portando in alto il nome di Giffoni e dell’intera area dei Picentini”.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di poter sottoscrivere questo Patto d’Amicizia con una città prestigiosa ed importante non solo in Italia ma nel Mondo come Giffoni Valle Piana – il pensiero del Sindaco di Tan-Tan Habib Louamane -. Siamo sicuri che questo sarà il punto di partenza per una forte sinergia nel campo turistico ma anche per quanto riguarda le attività produttive, in particolar modo la visione comune in tema di agricoltura”.

“Sono molto felice ed onorato di essere qui a Giffoni Valle Piana con la delegazione marocchina di Tan-Tan – il messaggio di Abdelkader Naji, Console Generale del Regno del Marocco e del Sud Italia -. Celebriamo questo importante e prestigioso rapporto di amicizia fra due città simili, tra due popoli che si amano e legati da prospettive e visioni strategiche su tanti aspetti”.