Contenzioso tributario, avviso per una short list di avvocati Il sindaco di Scafati: "Obiettivo garantire all'Ente un'idonea difesa"

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 149 del 6.6.2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e approvazione delle linee guida per il conferimento di incarichi legali in materia tributaria” è stato pubblicato questa mattina all’albo pretorio e sulla home-page del sito web del Comune di Scafati l’avviso per la costituzione di un elenco di avvocati di fiducia dell’Ente per il conferimento di incarichi legali in materia tributaria.

I professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso, entro il 27 luglio 2022. La domanda dovrà essere trasmessa via pec all’indirizzo protocollo.scafati@asmenet.it

La short list sarà sottoposta ad aggiornamento semestrale con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione che perverranno successivamente al 27 luglio.

“La Giunta comunale – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – provvederà a conferire di volta in volta l’incarico fiduciario, previo apposito atto deliberativo per la costituzione in giudizio, mediante scorrimento all’interno della lista e in base alle specifiche esigenze professionali dichiarate dai professionisti inseriti nell’elenco. Procederemo sempre nella massima trasparenza. Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell’Ente l’avvocato incaricato dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori minimi previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero della Giustizia n.55/2014, ai quali sarà applicata una riduzione percentuale del 10%. Il nostro obiettivo è garantire all’Ente un’idonea difesa nel contenzioso tributario, rispettando i principi di trasparenza e massima economicità”.

“Finalmente – ha commentato l’Assessore all’Avvocatura, Gennaro Avagnano - avremo un albo che ci permetterà di poterci avvalere di professionisti qualificati per difendere l'Ente in materia tributaria. Troppe volte siamo stati, infatti, soccombenti rispetto a questo tipo di contenzioso. Era, pertanto, importante disporre, a livello legale, delle giuste professionalità per poter affrontare con determinazioni anche le cause in materia tributaria. Sono certo che, oltre a far valere le ragioni dell'Ente nel contenzioso tributario, riusciremo rimpinguare le casse facendo versare a chi deve quanto dovuto”.