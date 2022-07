Castellabate, progetto sperimentare di vigilanza privata per la sicurezza L'obiettivo è garantire maggiore controlli anche nelle periferie

Approvata l’istituzione sperimentale del servizio di vigilanza a Castellabate. A motivare la decisione c'è la necessità di garantire la sicurezza sull’intero territorio, soprattutto nel periodo estivo di grande affluenza turistica.

Pertanto, data la necessità impellente di supporto e sostegno per le forze di polizia locale, si sperimenterà un innovativo servizio di vigilanza privata per tutelare in modo capillare l’intero territorio, soprattutto le periferie e le frazioni. Gli operatori di vigilanza collaboreranno in sinergia con le forze di polizia locale per assicurare e garantire un’efficace forma di sostegno e presidio del territorio.

«Era necessario attuare degli interventi mirati e urgenti per poter garantire la sicurezza pubblica e preservare i beni e le bellezze del nostro territorio nel periodo estivo, in cui l’affluenza turistica è notevole. Questo servizio di vigilanza non solo fungerà da deterrente a reati contro il patrimonio e persone, ma potenzierà ulteriormente il controllo e il monitoraggio dell’intero territorio, lavorando in stretta sinergia e collaborazione con la Polizia Locale. Castellabate potrà continuare ad essere meta turistica dalla sicurezza capillare e qualità della vita molto alta» commenta il sindaco Marco Rizzo.