Nocera Inferiore verso la giunta, il sindaco: "Squadra competente e motivata" De Maio: "In ciascuno di loro c’è consapevolezza della responsabilità che li attende"

A quasi un mese dall'elezione del nuovo sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, il Comune dell'Agro si avvia a proclamare anche il nuovo consiglio comunale.

La commissione elettorale ha concluso l’attività di verifica, all’indomani dello scrutinio delle schede elettorali.

"Siamo pronti a compiere un altro importante passo del nostro nuovo percorso insieme. Con la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale e la presentazione della nuova giunta, ci aspettano giorni intensi e ricchi di emozioni", ha scritto via social il primo cittadino.

"Ho cominciato ad affrontare i problemi della città fianco a fianco ai dirigenti comunali, avviato i colloqui con le forze di maggioranza per definire l’assetto del nuovo esecutivo. Sono soddisfatto. La città di Nocera Inferiore avrà una squadra di governo giovane, competente e motivata. Ci sarà il giusto mix di esperienza, di legittimazione popolare e non mancheranno professionalità specifiche pronte a dare il loro contributo. In ciascuno di loro c’è consapevolezza della responsabilità che li attende e dell’impegno che personalmente gli ho chiesto.

Una squadra competente che è pronta a stringere un patto con la città. Confermiamo e ribadiamo la piena disponibilità all’ascolto e all’accoglienza delle istanze che ci verranno poste, in cambio chiediamo ai cittadini piena fiducia ma anche un pizzico di pazienza per attivare il programma che abbiamo presentato in campagna elettorale. Il cammino è lungo, ma passo dopo passo, raggiungeremo le nostre mete nella consapevolezza delle urgenze e delle emergenze che troveremo sulla nostra strada. Noi ce la metteremo tutta", le parole della fascia tricolore.