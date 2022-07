Cava, pasticcio bollettini Tari. Il Comune ai cittadini: "Calcoli sbagliati" Scuse ai contribuenti per un "disallineamento informatico": via ai rimborsi

L’ufficio tributi del Comune di Cava de’ Tirreni comunica a tutti i cittadini che hanno ricevuto in questi giorni l’avviso di pagamento della Tari 2022 mediante mail/pec, a non tenerne conto, in quanto, "a causa di un disallineamento informatico, la cartella esattoriale ricevuta potrebbe contenere una imprecisione contabile rispetto alle eventuali premialità relative al conferimento diretto dei rifiuti differenziati presso l’isola ecologica". Lo rende noto l'ufficio stampa del municipio metelliano.

"Scusandosi per l’inconveniente, l’Ufficio uributi invita tutti i contribuenti ad attendere il nuovo avviso di pagamento che sarà inviato tra pochi giorni, e comunque in tempo utile per provvedere al pagamento della prima rata scadente il prossimo 31 luglio - fanno sapere dal Comune di Cava -. Per coloro che avessero già provveduto al pagamento totale o parziale della Tari 2022, utilizzando i modelli PagoPa ricevuti, può contattare telefonicamente gli uffici Tari ai numeri: 089 682531, 089 682530, oppure anche a mezzo mail indirizzata a: serviziotributi@comune.cavadetirreni.sa.it - che provvederanno a regolarizzare la posizione con il riconoscimento a mezzo rimborso/compensazione del credito spettante".