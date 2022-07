Montecorvino Rovella: verso la fine dei lavori della condotta idrica di Aiello Nelle prossime settimane gli interventi interesseranno aree che hanno registrato maggiori criticità

Sono in via di ultimazione i lavori della nuova condotta idrica in località Aiello. Un altro intervento importante dopo quelli effettuati in contrada Pezze ed in località Pianella e San Lorenzo.

Nelle prossime settimane gli interventi alle condotte idriche proseguiranno ed interesseranno altre aree del territorio di Montecorvino Rovella.

«In collaborazione con l'Ausino - spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il vicesindaco con delega all'Acquedotto, Corrado Volpicelli - abbiamo messo in campo un piano di riqualificazione delle condotte idriche sul territorio fatiscenti ed inadeguate rispetto agli attuali standard. Nelle prossime settimane gli interventi interesseranno le aree che hanno registrato le maggiori criticità negli anni passati. L'obiettivo è fare in modo che tutto il territorio possa essere servito da un acquedotto efficiente e funzionale».