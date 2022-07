Abbattuto il lido Adriana di Erchie, il sindaco: "Contenti e orgogliosi" Il primo cittadino di Maiori: "Volge al termine un contenzioso durato oltre vent'anni"

E' stato abbattuto il lido Adriana di Erchie. Esulta il sindaco di Maiori Antonio Capone per cui "volge al termine un contenzioso durato oltre vent'anni".

Questa mattina insieme a Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia Locale e alla Responsabile dell'Area demanio marittimo il primo cittadino si è nuovamente recato di persona presso la spiaggia di Erchie per constatare lo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del lido Adriana.

Lo scorzo 11 marzo, il Comune aveva indetto una manifestazione di interesse per procedere all’abbattimento delle strutture abusive costruite negli anni Sessanta.

"Volge al termine un contenzioso durato oltre vent'anni e che finalmente ha fatto valere le regioni dell'interesse pubblico con l’abbattimento dei manufatti in cemento e lamiera e la bonifica dell'arenile. E’ il secondo abbattimento in tre anni in quest’area e anch’esso concorrerà a riportare il fronte mare all’originaria bellezza.

Siamo contenti e orgogliosi di essere arrivati a conclusione di questo immane iter burocratico. Lo siamo per i nostri concittadini e per il futuro del piccolo borgo di Erchie che è da sempre, e ancora di più oggi, una delle cartoline più belle della Costiera Amalfitana", le parole della fascia tricolore.