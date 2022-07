Maltempo, danneggiate le nocciole, chiesto lo stato di calamità naturale La proposta arriva dal sindaco di Giffoni Valle Piana

Le condizioni atmosferiche avverse delle scorse ore hanno fortemente danneggiato i noccioleti di Giffoni Sei Casali e del comprensorio dei Picentini, mettendo in serio rischio la raccolta 2022. A tal proposito, il sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno, porterà la questione all’attenzione della Giunta comunale e del Consiglio della Comunità Montana in programma il prossimo lunedì, per chiedere alla Regione Campania lo stato di calamità naturale per gli eventi eccezionali e le avversità atmosferiche di queste ore.

“È dovere di ogni buon amministratore dare risposte serie e concrete ai propri cittadini e nello specifico agli imprenditori che hanno subito forti danni alle colture. Servono risposte serie e concrete per sostenere i tanti imprenditori agricoli del settore. La nocciola IGP di Giffoni è un patrimonio che va tutelato, protetto e valorizzato”, afferma il Primo Cittadino, Munno.