Opportunità per San Rufo: da Regione risorse per ripristino impianti agonistici Pellegrino: "Provvedimento che rappresenta una boccata d’ossigeno per strutture nelle Aree Interne"

La Giunta Regionale della Campania ha approvato la proposta di assegnare le risorse residue del programma “Summer Universiade Napoli 2019”, pari a 8.976.970,00 euro, al ripristino delle strutture sportive della regione per favorire la ripresa delle attività di carattere agonistico e di inclusione sociale, nonché ai fini di promozione turistica.

“Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca e la Giunta per aver adottato questo provvedimento che rappresenta una boccata d’ossigeno per le strutture sportive della Campania, e in particolar modo per gli impianti nelle Aree Interne. Si fa concreto, dunque, il rilancio del Centro sportivo Meridionale di San Rufo, nel Vallo di Diano, una straordinaria risorsa dal punto di vista dell’impiantistica sportiva per la Provincia di Salerno e per l’intera Regione. Una grande opportunità per creare le condizioni affinché tutte le squadre del Territorio che hanno recentemente centrato obiettivi importanti nelle rispettive competizioni possano giocare in strutture adeguate, in casa propria, senza chiedere ospitalità in altre Province o addirittura in altre Regioni.

Voglio citare con orgoglio la Gelbison, promossa in serie C di calcio, che con questo provvedimento della giunta regionale potrà avere le risorse per adeguare e rendere idoneo lo stadio comunale “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania; lo Sporting Sala Consilina promosso in serie A2 di calcio a 5, la Diesel Tecnica promossa in serie B di Basket e tante altre realtà che con passione e impegno rappresentano nello sport il Territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e meritano la giusta attenzione da parte delle Istituzioni”. Così in una nota Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, impegnato da tempo a promuovere lo sport nella Provincia di Salerno.