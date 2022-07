Baronissi, spazio ai più piccoli: inaugurato il rinnovato parco giochi a Sava Giostrine nuove e più sicure nel Parco Biancaneve: "Preservare e custodire questa prezioso spazio"

Giostrine nuove e più sicure per dare del Parco “Biancaneve” un luogo a misura di bambino e di famiglie. Il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato il rinnovato parco giochi a Sava oggetto di lavori di manutenzione e riqualificazione di vialetti, aree verdi e giostre, alcune delle quali per diversamente abili.

“Restituiamo ai nostri bambini un’area completamente riqualificata – spiega il sindaco Valiante – con torrini, scivoli, altalene e giochi inclusivi. Vogliamo che Baronissi abbia luoghi sicuri, facilmente accessibili e accoglienti per il gioco e il relax. Gli spazi riservati al gioco sono fondamentali ma è ancora più importante che questi siano ben tenuti, funzionanti e attrattivi. Inoltre, c’è la ferma volontà, da parte dell’Amministrazione, non solo di migliorare le attrezzature ludiche e le aree verdi già presenti ma anche di crearne di nuove in tutti i quartieri per il divertimento dei più piccoli. Le aree giochi hanno bisogno di manutenzione ed interventi di riqualificazione periodica che noi cerchiamo di attuare e garantire con ogni mezzo e sfruttando tutte le risorse disponibili, ma ha anche bisogno di rispetto da parte dei frequentatori più o meno abituali. Speriamo che il buonsenso di tutti ci permetta di preservare e custodire questa prezioso spazio verde e che i cittadini abbiano cura di questo luogo”.