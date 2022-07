Agropoli, al via al porto i lavori di rimozione della posidonia I cumuli raccolti saranno reimmessi in mare

Sono cominciati stamattina, presso la spiagga della Marina, a ridosso del porto di Agropoli, i lavori di rimozione della posidonia spiaggiata. L'intervento riguarderà le alghe a riva, non quelle già accumulate ormai da anni tanto da formare una vera e propria montagna.

Le alghe recuperate, grazie alla Legge Salvamare, che consente la reimmissione in mare della posidonia, saranno prelevate da una motobetta e rigettate in acqua. Per rendere possibile l'intervento, le alghe vengono prima sottoposta a vagliatura per essere separate dalla sabbia.

Intanto, si continua a lavorare anche con l'obiettivo di rimuovere gli storici accumuli presenti da tempo sul litorale di Agropoli.