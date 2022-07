Ambiente: Giffoni Sei Casali da record con oltre 81% di raccolta differenziata Il sindaco Munno: Sono certo che tutti insieme riusciremo a migliorare questo dato già significativo

Il dossier di Legambiente 2022 ha certificato, ancora una volta, la virtuosità dei cittadini di Giffoni Sei Casali nel mettere in campo buone pratiche nella raccolta differenziata dei rifiuti.

In modo particolare il report pubblicato sul portale web all’indirizzo www.ricicloni.it attesta l'Ente all’81,1% di raccolta differenziata, migliorando di fatto i dati degli scorsi anni.

“Si tratta dell’ennesimo attestato di merito che Legambiente attribuisce ai cittadini, alle attività produttive di Giffoni Sei Casali. Virtuosità di cui andare fieri. Sono certo che tutti insieme riusciremo a migliorare questo dato già significativo. Desidero condividere questo attestato di merito con tutta la comunità, l’ufficio ambiente con gli operatori ecologici per l’enorme e non comune sforzo messo in campo quotidianamente”, afferma il Sindaco Francesco Munno.